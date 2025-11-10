Okul Müdürü Otizmli Öğrenciyi İtip Merdivenden Düşürdü İddiası

1) OKUL MÜDÜRÜNÜN OTİZMLİ ÖĞRENCİYİ İTİP, MERDİVENDEN DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASINA SORUŞTURMA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otizmli öğrenci B.U.U. (13) okul müdürü B. G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düşüp yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Turgutlu Kaymakamlığı ise B.G.'nin ön idari tedbir olarak görevinden ayrılmasının sağlandığını açıkladı.

Olay, 5 Kasım günü Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü B.G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düştü. B.U.U yaralanırken, yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Eve gidip, durumu ailesine anlatan B.U.U., hastaneye götürüldü. Aile, çocuklarının tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü B.G.'den şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYMAKAMLIK AÇİKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin Turgutlu Kaymakamlığı açıklama yaptı. Aynı gün soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Turgutlu ilçemizde bulunan bir okulumuzda okul müdürünün öğrenciye yapmış olduğu fiili müdahaleye ilişkin aynı gün soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. "

'OKUL MÜDÜRÜNÜ TELEFONLA ARADIM ANCAK, AÇMADI'

B.U.U.'nun annesi Derya Yavuz, olay günü yaşananları anlattı. Yavuz, "Oğlum üst kata çıkıp, sınıfın kapısını açtıktan sonra matematik öğretmeni olan Yunus hoca dışarıya çıkıyor ve bazı çocukların sınıfta olmadığını söylüyor. Oğluma 'Git aşağıdaki çocukları çağır' demiş. Oğlum da merdivenlerden aşağıya inerken okul müdürü ile karşılaşıyor. Aralarında hiçbir konuşma olmadan okul müdürü oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatmış. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor. Her yeri merdivenlere çarpmış. Oğlum o şekilde eve geldi. Üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sordum. Olayı anlattı. Müdürü telefonla aradım ancak, açmadı. Ardından müdür yardımcısını aradım. Olaydan haberi olmadığını söyledi" dedi.

Görüntüleri kayıt altına aldıktan sonra jandarmaya gidip şikayetçi olduklarını anlatan Yavuz, "Psikolojimiz alt üst oldu. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Şikayetçiyim" dedi