KKTC Başbakanı Üstel: "(2022 mali protokolü) En erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetimiz tüm gayreti gösterecektir" - Haberler

KKTC Başbakanı Üstel: "(2022 mali protokolü) En erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetimiz tüm gayreti gösterecektir"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in konuşması Toplantının sona ermesi Oktay ve Üstel'in tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in konuşması
Toplantının sona ermesi
Oktay ve Üstel'in tokalaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel