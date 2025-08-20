Okinawa'daki ABD Amfibi Gemisinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki White Beach askeri limanına demirleyen USS New Orleans adlı ABD amfibi savaş gemisinde yangın çıktı. Dumanların geminin pruvasından yükseldiği bildirildi, mürettebat yangına müdahale etti. Yangının nedeni henüz açıklanmadı.

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Japonya Sahil Güvenliğinin (Kaiho) açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Geminin pruvasından duman yükseldiği görülürken, gemi mürettebatı yangına müdahale etti.

Yangında henüz yaralanma bildirilmedi.

Yangının neden ve nasıl çıktığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 800 personeli bulunan 203 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip gemiye, aynı anda 2 nakliye uçağı iniş ve kalkış yapabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.