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Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak gördü

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Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak gördü
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu söyledi. Konuralp, Halk TV emekçisi meslektaşlarının yanında olduğunu ve dayanışmanın sansüre ve baskıya karşı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin," Halk TV'ye kayyım atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'ye kayyım atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir. Halk TV emekçisi meslektaşlarımın yanındayım. Dayanışmamız sansüre, baskıya ve kayyım düzenine karşıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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