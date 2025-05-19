Ohio'da Yük Treni Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ohio'da Yük Treni Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir yük treninin yayalara çarpması sonucu iki kadın hayatını kaybetti. Olayda bir bebek yaralanırken, beş yaşında bir çocuk kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Ohio eyaletinin kuzeyinde bir yük treninin yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ohio merkezli WTOL-TV haberine göre, dün akşam eyaletin Fremont kentinde bir yük treni, Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı.

Fremont Polis Departmanı, açıklamasında kazaya 5 yayanın karıştığını bildirdi.

Kaza ihbarı sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi ve köprü ulaşıma kapatıldı.

Fremont Belediye Başkanı Danny Sanchez, kazada 2 kadının öldüğünü doğruladı.

Sandusky İlçe Şerifi Chris Hilton, kazada yaralanan 14 aylık bir bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve 5 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolan çocuğun bulunması için köprü altından akan nehir hattı boyunca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Norfolk Southern Railway tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajediden dolayı derinden üzgünüz. Soruşturma için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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