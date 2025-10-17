Oğuzlar İmam Hatip Okulları Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen törende, öğrenciler gösteri ve dinletiler sunarak İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, gösteri ve dinletiler sundu.
Gösterilerin ardından Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler, öğrencilerce oluşturulan sergiyi gezdi.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel