Oğuzlar'da Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinliği Düzenlendi

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği koordinasyonunda, Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve obezite konularına dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik alanında, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan stantta boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Etkinlik sonunda, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Selen Balakar tarafından obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam Tayfun Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.