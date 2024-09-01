Oğuzhan Koç, Seydişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne aldı
Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü gününde Oğuzhan Koç, Belediye Meydanında seyirciyle buluştu ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sanatçıya teşekkür ederek kutlamaların sevincini yaşadıklarını belirtti. Oğuzhan Koç, repertuvarında türkülere de yer vererek hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Seydişehir Belediyesinin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü gününde Oğuzhan Koç sahne aldı.
Belediye Meydanında seyirciyle buluşan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamanın sevincini yaşadıklarını kaydederek, sanatçı Oğuzhan Koç'a teşekkür etti.
Ünlü sanatçı repertuvarında sevilen türkülere de yer verirken hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.