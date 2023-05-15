Oğuz Kaan Salıcı: 'Saray Çoktan Kaybetti… Umudu, Sevgiyi, Heyecanı Türkiye'nin Dört Bir Yanına Hâkim Kılacağız. Başaracağız, Kazanacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Saray çoktan kaybetti… 28 Mayıs'ta değişim isteyenler kazanacak. Umudu, sevgiyi, heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına hâkim kılacağız. Başaracağız, kazanacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Saray çoktan kaybetti… 28 Mayıs'ta değişim isteyenler kazanacak. Umudu, sevgiyi, heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına hakim kılacağız. Başaracağız, kazanacağız" dedi.

Oğuz Kaan Salıcı, dün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bugün Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Salıcı'nın mesajı şöyle:

"Bugün değilse de yarın. Umudu örgütlemeye, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Halkımızdaki değişim isteğini iktidara taşıyacağız. Saray çoktan kaybetti… 28 Mayıs'ta değişim isteyenler kazanacak. Umudu, sevgiyi, heyecanı Türkiye'nin dört bir yanına hakim kılacağız. Başaracağız, kazanacağız."