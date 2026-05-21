Haberler

CHP'li Salıcı'dan birlik çağrısı: Bölünmeye izin yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisinde yaşanan tartışmaların bölünmeye yol açtığını belirterek, demokrasi güçleriyle birleşilmesi gerektiğini vurguladı ve AKP'nin fitne ateşine odun taşıdığını söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmemiz gerekirken sürüklendiğimiz bu parçalanmanın izahı yoktur. Tek başına yükselen ağaç dikkat çeker ama fırtınaya direnen ormandır. Yangına benzin bidonuyla koşan herkese soruyorum: AKP, CHP'nin iyiliğini ister mi? Zinhar. AKP'nin tek isteği fitne ateşine odun taşınmasıdır. Evimizin içinde kavga seslerinin yükselmesidir. İçeride düşman aramanın siyasi mücadelemize hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine gelmeli ve partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Salıcı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Büyük mücadeleler herkesin aynı düşünmesiyle değil, ortak hedefte buluşabilmesiyle kazanılır. Ancak üzülerek görüyorum ki içine sürüklendiğimiz tartışma bölünmeye zemin hazırlamaktadır. Unutanlar için bölünmenin, sert iç kavgaların nelere mal olduğunu bir kez daha hatırlayalım. 1994 yılıydı. İstanbul'da üniversite öğrencisiyken yerel seçim kampanyasındaydım, dün gibi hafızamdadır. SHP yüzde 20, DSP yüzde 12, CHP yüzde 1,4 oy almış; sosyal demokratlar bölünmüştü. Partimizin bugünkü milletvekilli İlhan Kesici Bey de ANAP'ın adayı olarak yüzde 22 almıştı ve o sandıktan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25 oranla sıyrılmıştı. Ankara'yı Melih Gökçek aynı şekilde kazanmıştı. O parçalanmışlık, ülkemize 32 yıldır çok ağır bedeller ödetiyor."

Üstelik bugünün Türkiye'sinde seçim barajı yüzde 50'dir. Bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmemiz gerekirken sürüklendiğimiz bu parçalanmanın izahı yoktur. Tek başına yükselen ağaç dikkat çeker ama fırtınaya direnen ormandır. Yangına benzin bidonuyla koşan herkese soruyorum: AKP, CHP'nin iyiliğini ister mi? Zinhar. AKP'nin tek isteği fitne ateşine odun taşınmasıdır. Evimizin içinde kavga seslerinin yükselmesidir. İçeride düşman aramanın siyasi mücadelemize hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine gelmeli ve partimizin bölünmesi hayaliyle ellerini ovuşturanları görmelidir.

Genel Merkezimizin stratejik hataları ve ağır savrulmaları karşısında üç düşünüp bir konuşmamız, yanlışları onayladığımız ya da kör olduğumuz anlamına gelmemektedir. Makamının ağırlığını kaldıramayan, siyasi ve ahlaki zafiyetleri olan insanlar her siyasi partide karşınıza çıkabilir. Önemli olan bölünmeden bu unsurlarla aranıza mesafe koyarak yolumuza devam etmemizdir."

Kaynak: ANKA
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

Türkiye'den Sumud Filosu adımı! Üç uçak peş peşe havalandı

34 yıldır aranan terör örgütü üyesi kadın İstanbul'da yakalandı

34 yıldır izini kaybettiren firari kadın İstanbul'da yakalandı
Survivor'da neler oluyor? Acun Ilıcalı'dan Beyza ile yakalanan Sercan'a imalı sözler

Acun Ilıcalı'dan Beyza ile basılan Sercan'a imalı sözler
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı

Açılış yapıldı! Dünyanın dört bir yanından misafirler İstanbul'da
İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne Vize Başvurusu

İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne Vize Başvurusu
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı

FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Ahu Tuğba’nın kızı, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı