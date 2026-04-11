ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ulviya Çoban (47) hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Yeniyol 75'inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.'nın kulandığı 24 UA 043 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
