Öğretmenlerden 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz' Projesi

Öğretmenlerden 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz' Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 10 öğretmen, 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz' projesi kapsamında klip çekerek mesleklerinin kutsallığına dikkat çekti ve ilçenin tanıtımına katkıda bulundu.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesindeki farklı okullarda görev yapan 10 öğretmen, mesleklerinin kutsallığına dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz' projesi kapsamında klip çekti.

Türkiye'nin Irak'a sınırındaki Derecik ilçesinde görev yapan öğretmenler, farklı bir etkinliğe imza attı. Şemdinli Kaymakamlığı ve Şemdinli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geliştirdiği 'Sınırda Değil, Zirvedeyiz' projesi kapsamında ilçenin farklı okullarında görev yapan 10 öğretmen, Ardahan yöresine ait 'Bu dağlar kömürdendir' şarkısını seslendirdi. Mesleklerinin kutsallığına dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla çekilen klip büyük beğeni topladı.

Klipte, ilçenin yemyeşil doğası, yüksek dağları, yaşam kültürü ve sıcak insan ilişkileri vurgulandı. Yetkililer, amacın kamuoyu zihnindeki sınır algısını dönüştürmek ve Derecik'in kültür, eğitim ve insan potansiyelini ortaya koymak olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti

Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti

İzne çıkan genç polisin acı sonu! Çadırda hareketsiz halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.