Öğretmenlerden Doğa Yürüyüşü Etkinliği
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğretmenler, Kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla 13 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptılar. Etkinlikte, Orhaneli merkezinden başlayarak çeşitli bölgelerde yürüyüş gerçekleştirildi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı.
Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) tarafından kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan 20 öğretmen, 13 kilometrelik rotada yürüyüş yaptı.
Öğretmenler, Orhaneli merkezden başlayıp Taş Mektep, Elmapınar, Çınarcık, Şelaleler Vadisi, Deliballılar ve Yetiş bölgelerine yürüdü.
Burada doğayla iç içe zaman geçiren öğretmenler, manzarayı fotoğrafladı.