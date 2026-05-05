Öğretmenlerin bulduğu yaralı çakal tedaviye alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde öğretmenlerin yaralı halde bulduğu çakal Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Alaplı ilçesinden Ereğli ilçesi Kurtlar köyündeki ilkokula giden öğretmenler Selim Gürel, Müjdat Vural ve Barış Güner, yolda sürünen bir çakal gördü. Hayvanır yaralı olduğunu fark eden öğretmenler, DKMP ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çakalı yakalayarak araca aldı. Çakal tedavisi için götürüldü.

