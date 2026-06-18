Boğazına şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisi, sınıf öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Nizip'teki Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda eğitim gören bir öğrencinin boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Edip Yüksekyuva, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.
İlk yardım eğitimi kapsamında öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Yüksekyuva, öğrencinin solunum yolunu tıkayan şekeri çıkarmayı başardı.
Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.