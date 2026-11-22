Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri Hamit Ökten ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hamit Ökten tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı