Öğretmen Yasin Demir'in öldürüldüğü olayda şüpheli Hamit Ökten tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri Hamit Ökten ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hamit Ökten tutuklanırken K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri Hamit Ökten ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hamit Ökten tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı