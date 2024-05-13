Öğretmen Yaşar Yapıcı Nalcı'nın 'Manalı 99 El-Esmaü'l Hüsna' Resim Sergisi

Resim öğretmeni Yaşar Yapıcı Nalcı'nın "Manalı 99 El-Esmaü'l Hüsna" resim sergisi, Büyük Çamlıca Cami Sanat Galerisi'nde 18 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, hat ve resmin birleştiği Allah'ın 99 isminin yanı sıra ebru üzerine Besmele, Kelime-i Tevhid gibi eserlerin de aralarında yer aldığı 106 tablo görülebilecek.

Burdur'da öğretmenlik yapan Nalcı'nın 9 yılda hazırladığı tablolarda, Arapça yazılan Allah'ın isimlerinin içinde Türkçe anlamları da izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

Sanatçı Nalcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esmaü'l Hüsna'yı resmederken gökkuşağının yedi renginin yanı sıra bordo ve kahverengi ile toplam 9 renk kullandığını dile getirdi.

Allah'ın isimlerinin her insanda tecellisi olduğunu belirten Nalcı, "Kulum bana bir karış yaklaştıpı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım." hadisinden yola çıkarak, Allah'a yaklaşmak için sergiyi hazırladığını ifade etti.

"Yediden yetmişe herkesin manaları öğrenmesini istiyoruz"

Yaşar Yapıcı Nalcı, ekonomik kaygı gütmediklerini, hatta gelen teklifleri de reddettiklerini aktararak, "Bu sergiyi bir eğitim aracı olarak görüyorum. 7'den 70'e herkesin Allah'ın isimlerinin manalarını öğrenmesini istiyoruz. Bu çalışmaları yapmam 7 yıl, serginin şu anki halini alması da 2 yılımı aldı. Buradaki amacımız Allah ile insanları tanıştırmak ve 99 ismin insanlar üzerindeki tecellisinin anlaşılabilmesi. Bunun için yapılmış bir çalışma." diye konuştu.

Eşiyle birlikte, iki öğretmen olarak sergiyi hazırladıklarını kaydeden Nalcı, Esmaü'l Hüsna'yı okullarda konferanslarla, sergilerle anlatacakları bir akademi üzerine de çalıştıklarını anlattı.