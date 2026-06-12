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Ali Yalçın, Bakan Gürlek ile Irmak Öğretmenin Vefatını Görüştü: "Savcılık Soruşturmasının Titizlikle Yürütülmesi Talebimizi İlettim"

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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı'da hayatını kaybeden okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin iddiaların aydınlatılması için Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü ve savcılık soruşturmasının titizlikle yürütülmesi talebini iletti.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü, kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılması için savcılık soruşturmasının titizlikle yürütülmesi talebini ilettiğini açıkladı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, olayın ardından iddiaların araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirtti. Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in iddiaları incelemek üzere merkezden müfettiş görevlendirmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

İzmir sendika teşkilatının, hayatını kaybeden Irmak öğretmenin annesi Sultan Koparan'ı ziyareti esnasında aileyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Ali Yalçın, konunun adli boyutunun da takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yalçın, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmeye dair şu bilgileri paylaştı:

"Öğretmenimizin validesi Sultan Hanım ile telefonla görüşmüş, acıyı paylaşmış ve Milli Eğitim Bakanı ile görüştüğümüz gibi Savcılık boyutuyla sürecin hassasiyetle takibi için Adalet Bakanı Sn. Akın Gürlek ile görüşeceğimizi ifade etmiştim. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek Irmak öğretmenimizin hayatına son vermesi hakkında kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaların aydınlatılması için Savcılık soruşturmasının titizlikle yürütülmesi talebimizi ilettim."

Kaynak: ANKA
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