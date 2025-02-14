Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi

Öğretmen, Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatını Kurtardı

Öğretmen, Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatını Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir öğretmen, yemek sırasında soluk borusuna yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya'nın müdahalesi ile öğrenci nefes almaya başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir öğretmen, soluk borusuna yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası??????? yaparak kurtardı.

Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrencinin yere düştüğünü ve nefes almakta güçlük çektiğini gören görevliler, çocuğa müdahale etmeye çalıştı.

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya, Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkararak nefes almasını sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür etti.

Okulda yaşanan anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
img

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
img

Şarlatan üfürükçü, son işinde baltayı taşa vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Personel servisinde et taşınan markete 1 milyon 305 bin lira ceza

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.