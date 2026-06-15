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Antalya'da eşini ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, öğretmen eşi Aslıhan Ö.B. ve kayınpederi Cafer Ö.'yü pompalı tüfekle öldüren O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Öğretmen eşi Aslıhan Ö.B. ve kayınpederi Cafer Ö'yü öldürdüğü için gözaltına alınan O.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'ta dün bir apartmanın birinci katında yaşayan O.B. kendisi gibi öğretmen olan eşi Aslıhan Ö.B'yi ve kayınpederi Cafer Ö'yü pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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