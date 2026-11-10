Öğretmen Ekinci cinayeti sanığı Ağaçhanlı'nın davası 2 Şubat 2027'ye ertelendi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2 yıl önce öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürüp yurt dışına kaçan ve Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan tutuklu sanık Ramazan Ağaçhanlı'nın yargılanmasına devam edildi.

Hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ağaçhanlı, Ergani Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Hikmet E. ve maktulün yakınları katılmadı.

Savunma yapan Ağaçhanlı, sadece "kasten öldürmek" suçundan yargılanması gerektiğini savunarak, diğer suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Ağaçhanlı'nın avukatı, müvekkilinin tahliyesine, Hikmet E'nin avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, tutuklu sanık Ağaçhanlı hakkında Almanya'nın iade kararı doğrultusunda muvafakatinin (izninin) sorulması için işlemlerin başlatılmasına ve sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 2 Şubat 2027'ye erteledi.

İstenilen cezalar

İddianamede, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan tutuklu sanık Ağaçhanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 23 yıla, tutuksuz sanık Hikmet E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Almanya'da yakalanmıştı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, öğretmen Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatılmış, çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşılmıştı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürmüş, yapılan operasyonla Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Türkiye'ye getirilen Ağaçhanlı, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA