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Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da Öldürülen Öğretmenin Faili Almanya'da Yakalanarak Türkiye'ye Getirildi

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Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve Almanya'ya kaçan Ramazan Ağaçhanlı, JASAT ve Interpol iş birliğiyle Frankfurt'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

(ANKARA) - Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesini sağladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yaparken 19 Eylül 2024 tarihinde öldürülen öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı. Soruşturmada, cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. 21 Ocak 2026'da Ramazan Ağaçhanlı hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. JASAT, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim etti.

Kaynak: ANKA
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