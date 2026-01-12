Haberler

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimini duyurdu. Başvuruların tarihleri belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak. '2026 Proje Okulları Öğretmen Atama-Yönetici Görevlendirme Takvimi' ve 2026 Yılı 'Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi'ne ilişkin detaylara 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yili-yonetici-gorevlendirme-ve-ogretmen-yer-degistirme-takvimleri/icerik/1686/tr' internet adresinden ulaşılabilecek.

