Öğrencinin Hayatını Kurtaran Öğretmenden Kahramanlık Örneği

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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gölbaşı Ortaokulu'nda nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi öğretmen Süleyman Yalın, uyguladığı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saniyelerle yarıştı: Boğazına cisim kaçan öğrenciyi böyle kurtardı

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi, öğretmeni heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alan Gölbaşı Ortaokulu'nda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Derste bir öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmesi üzerine, öğretmen Süleyman Yalın soğukkanlılığını koruyarak hızlıca müdahale etti. Yalın, heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin hayatını kurtardı. Öğretmen Süleyman Yalın'ın saniyelerle yarışarak gerçekleştirdiği bu örnek davranış, okulda büyük takdir topladı. Öğrencisini hayata döndüren Yalın, çevresindekiler tarafından kahraman ilan edildi. Olay sonrası öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin gösterdiği cesaret ve soğukkanlılık, eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel
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