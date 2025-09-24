Haberler

Öğrencilere 'Yeşil Vatan' Bilgilendirmesi

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniçağa'da ilkokul öğrencilerine doğa sevgisi ve orman bilinci kazandırmak amacıyla 'Yeşil Vatan' eğitimi düzenledi. Öğrencilere doğa ile ilgili önemli bilgiler verildi ve yangın söndürme helikopteri tanıtıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü" kapsamında öğrencilere doğa sevgisini aşılamak, çevre bilincini artırmak ve "Yeşil Vatan" farkındalığını güçlendirmek amacıyla Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda program düzenlendi.

Öğrencilere doğa sevgisi, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler, fidan dikimi ve orman temizliği konularında bilgi verildi.

Helikopter personeli de yangınlarla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere sunum yaptı. Programın ardından öğrenciler, Gerede'de konuşlandırılan yangın söndürme helikopterini inceleme fırsatı buldu.

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü, etkinliklerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini bildirdi.

Programa işletme müdürü Vasfi Cem Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, öğretmenler, öğrenciler ve Gerede'de görev yapan yangın söndürme helikopteri personeli katıldı.

