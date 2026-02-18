Göynücek'te öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ramazan ayı kapsamında okullarda öğrencilere yönelik gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verildi.

Eğitimlerde güvenilir gıda tüketimi, etiket okuma, son tüketim tarihi kontrolü, hijyen kuralları ve sağlıklı beslenme konularında bilgi aktarılırken, bilinçli tüketici farkındalığının artırılması hedeflendi.

Programda ayrıca ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği ve veteriner hekimlik meslekleri tanıtılarak öğrencilerin soruları yanıtlandı.