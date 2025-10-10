Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Başladı
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, okullarda ağız ve diş sağlığı üzerine eğitimler vererek, öğrencilerin hijyen bilincini artırmayı hedefliyor. Yeniköy ve Bolayır İlkokulu'ndaki eğitimlerde diş sağlığının önemi ve doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi tarafından okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilmeye başlandı.
Yeniköy İlkokulu ve Bolayır İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlere yönelik eğitim verildi.
Eğitimlerde, ağız ve diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Çocuklarda erken yaşta hijyen bilincinin kazandırılması amacıyla yürütülen bu çalışmaların, yıl boyunca farklı okullarda da sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel