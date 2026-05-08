İzmir'de ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi

Bayındır ilçesindeki Yusuflu İlkokulu öğrencileri, okuma yazmayı öğrenip yazdıkları mektuplara Mehmetçikten cevap aldı. Proje kapsamında askerler öğrencileri ziyaret ederek onlara mektup gönderdiler. Öğrenciler, gelen yanıtlardan büyük mutluluk duydu.

İzmir'in Bayındır ilçesinde "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında okuma yazmayı öğrendikten sonra Mehmetçiğe mektup yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi.

Milli Savunma ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Bayındır ilçesindeki Yusuflu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.

Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan askerler, ilkokul öğrencilerine cevap yazdı. Askeri personel tarafından okula getirilen mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen mektupları büyük bir mutlulukla okudu.

Daha sonra okulun bahçesinde Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu öğrencilere konser verdi. Türk bayraklarıyla bandoya eşlik eden öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup evlerine dağıldı.

Okul Müdürü Süleyman Yörük, proje kapsamında okullarının seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Askerlerin okullarını ziyaret edip projeyi tanıttıklarını aktaran Yörük, "Öğrencilerimiz mektuplarını yazdı. Mehmetçik de projede kapsamında karşılık olarak mektuplarını öğrencilerimize ulaştırdı. Mektupları okuyan öğrencilerimiz güzel duygular yaşadı. Proje hediyelerle son buldu." dedi.

Mektup yazan birinci sınıf öğrencileri de çok mutlu olduklarını, askerlerle tanışmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
