Gümüşhane'de üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmıyor

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, 'Yalnız Değilsin Projesi' kapsamında yalnız yaşayan yaşlılar ile bir araya gelerek iftar organizasyonu düzenledi.

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında, ramazan ayı boyunca yalnız yaşayan yaşlılarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Zeynep Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup öğrenci, 64 yaşındaki Hülya Yanak'ı evinde ziyaret etti.

Market ve semt pazarından aldıkları malzemelerle iftar sofrası hazırlayan öğrenciler, oruçlarını Yanak ile açtı.

Öğrencilerden Helin Söylemez, AA muhabirine, projeye gönüllü olarak dahil olduklarını söyledi.

Kendilerinin de ramazanı ailelerinden uzak geçirdiklerini belirten Söylemez, "Hülya teyzemizin evinde aile huzurunu yaşıyoruz. Beraber çok keyifli yemek yaptık." diye konuştu.

Seher Arslan da güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Ev sahibi Hülya Yanak ise ramazanda öğrencilerle iftar yaptığı için mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
