Pursaklar'da minikler camileri ziyaret ederek tanıma fırsatı buluyor

Pursaklar'da minikler camileri ziyaret ederek tanıma fırsatı buluyor
Pursaklar Belediyesi Merkez Nezaket Okulu öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için Yavuz Sultan Selim Camisi'ni ziyaret etti. Camilerin toplumsal hayattaki yeri ve ibadet kültürü hakkında bilgi aldılar.

Pursaklar Belediyesi Merkez Nezaket Okulu öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve camileri tanımak amacıyla Yavuz Sultan Selim Camisi'ni ziyaret etti.

Program kapsamında öğrenciler caminin bölümlerini inceleyerek cami adabı hakkında bilgi aldı. Miniklere ibadet kültürü ve camilerin toplumsal hayattaki yeri anlatıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların küçük yaşlardan itibaren manevi değerlerle tanışmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren camilerimizi tanıması, ibadet kültürünü öğrenmesi ve manevi değerlerimizle büyümesi bizim için çok kıymetlidir. Ramazan ayı paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı zamanlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
