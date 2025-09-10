Haberler

Öğrenciler Orman Yangınlarını İnceledi

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen etkinlikte 90 öğrenci, çevre bilinci kazanmak amacıyla orman yangınlarında zarar gören alanları gözlemledi ve ormanların korunması hakkında bilgi aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları amacıyla, orman yangınında zarar gören alanları gözlemledi.

Soma Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Soma Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 90 öğrenci, yanan alanları inceledi.

Soma Orman İşletmede görevli Fatih Özgüner de öğrencilere ormanların önemi ve korunmasına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Soner Övümlü - Güncel
