Kargı'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte çevre temizliği gerçekleştirdi ve ormanların korunmasına dikkat çekti.
Kargı Atatürk İlkokulunca düzenlenen program, ilçe merkezinde kortej yürüyüşüyle başladı.
Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla ormanların korunmasının önemine dikkat çekti.
Kargı Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler Çayır mevkisine kadar yürüdü.
Öğrenciler burada çevre temizliği yaptı.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar