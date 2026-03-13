Haberler

Keban'da öğrenciler kandil simidi yaptı

Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, 'Yaşam Becerileri Atölyesi' etkinlikleri kapsamında hazırladıkları kandil simitlerini dağıtarak manevi bir atmosfer yaşadılar.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler yaptıkları kandil simitlerini dağıttı.

Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri "Yaşam Becerileri Atölyesi" etkinlikleri kapsamında kandil simiti hazırladı.

Okul Müdürü Burak Nemutlu, okullarında öğrencileriyle etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Nemutlu, "Kadir gecesinde okullar tatil olduğu için manevi atmosferini bugün öğrencilerimizle birlikte yaşadık. Bu anlamlı gecenin paylaşma, yardımlaşma ve birlik duygusunu hatırlatması amacıyla okulumuzda Betül Ertürk ve Kevser Çevik öğretmenlerimizin koordinesinde hazırlanan kandil simitleri öğrencilerimize dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
