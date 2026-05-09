MEB ve MSB işbirliğinde "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışması düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek resim yarışması, milli savunma bilincinin artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan farkındalığın geliştirilmesini hedefliyor. Eserlerin teslimi için son tarih 25 Mayıs, ödül töreni ise 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işbirliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama göre, bakanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinde, çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunmasındaki rolüne yönelik farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda düzenlenecek "Kahramanım Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasıyla, öğrencilerin milli ve manevi değerler konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alabilecekleri görev ve kariyer alanlarına ilişkin ilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi, genç kuşaklarla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kalıcı bir bağ kurulması ve vatan ile bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencileri kapsayan yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlı ve ücretsiz olacak.

Yarışma takvimine göre eserlerin okul müdürlüklerine teslimi için son tarih 25 Mayıs olarak belirlendi. Dereceye giren eserler 21 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve velileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'ya davet edilecek, ödül töreni ve sergi programına katılacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmada birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenciye tablet, üçüncü olan öğrenciye ise dron hediye edilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
