Haberler

Ankara'da ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2'nci ara tatili sona erdi ve yaklaşık 20 milyon öğrenci, yeniden ders başı yaptı. Öğrenciler, okula dönmenin heyecanını yaşarken, öğretmenlerle birlikte bayrak törenine katıldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2'nci ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı. Bayram tatili ile birleşen ara tatil, toplam 9 gün sürdü. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nasreddin Hoca Ortaokulu'nda okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler, bayrak törenine katıldı. Öğrenci ve öğretmenler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derslerine girdi. Bayram tatilinde kitap okuyup ders çalıştığını belirten öğrenciler, okula döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

