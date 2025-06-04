Öğrenciler, Belediye Başkanı ile E-Twinning Projesi Kapsamında Röportaj Yaptı

Öğrenciler, Belediye Başkanı ile E-Twinning Projesi Kapsamında Röportaj Yaptı
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Bulancak'ta Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 'e-twining' projesi kapsamında Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile röportaj gerçekleştirdi. Öğrenciler, doğal ekmek yapımı ve geri dönüşüm projeleri hakkında bilgi paylaşarak Sıbıç'a çeşitli sorular yöneltti.

Bulancak'ta ilkokul öğrencileri "e-twining" projesi kapsamında Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile röportaj gerçekleştirdi.

Cumhuriyet İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Kitap Kapsülüm Projesi kapsamında makamında ziyaret ettikleri Sıbıç'a farklı konularda çeşitli sorular yönelterek cevapları not aldı.

Röportaj sonunda öğrenciler okulda uyguladıkları doğal ekmek yapımı, yapay zekayla proje üretimi, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çeşitli materyaller gibi projelerle ilgili Sıbıç'a bilgi verdi.

Sıbıç, ziyaret için öğrencilere teşekkür ederek, projeleri devam ettirmelerini istedi.

Sınıf Öğretmeni Emel Pelit ise öğrencilerde okuma kültürünü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dijital okuryazarlık becerilerini yükseltmek için projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Ziyarette Okul Müdürü Adem İlyas da yer aldı.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
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