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Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Babası Hayatını Kaybetti

Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Babası Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın babası Osman Sacit Büyükçaylı, Isparta'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Isparta Merkez Müftülük Camisi'nde kılınan namazla defnedildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül'de zırhlı askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı (67), hayatını kaybetti.

Ovacık'ta 8 Eylül'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Isparta'da yaşayan babası Osman Sacit Büyükçaylı, yaşamını yitirdi. Büyükçaylı'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Isparta Merkez Müftülük Camisi'nde yapıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazına, Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile kurum müdürleri, dernek başkanları, oda başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükçaylı'nın cenazesi, Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, "Aziz şehidimiz jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın çok kıymetli babası Osman Sacit Büyükçaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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