Gece yarısı korkunç olay! Gelininin eve aldığı adamı bıçaklayarak öldürdü

Bartın'da R.K., oğlu işte olduğu sırada üst katta oturan gelini T.K.'nin evine gelen esnaf Aykut Yıldız'ı çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. R.K. ve gelini T.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gece saat 02.00 sıralarında Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, kocası işte olan T.K.'nin evine gitti.

TARTIŞTIKTAN SONRA BIÇAKLADI

Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelininin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız'ı göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma R.K. ve gelini T.K.'yi gözaltına aldı.