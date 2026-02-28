Haberler

Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Of Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu konuşma yaptı.

İlçe Müftüsü Ahmet Çelebi'nin şehitler için dua ettiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye gören öğrencilere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, öğrenciler oratoryo sahneledi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
