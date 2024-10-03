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Of'ta Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konferansı Düzenlendi

Of'ta Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konferansı Düzenlendi
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Of ilçesinde 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' çerçevesinde gerçekleştirilen konferansta, Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler vererek iyi insan olmanın önemine vurgu yaptı.

Of ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferans öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, iyi insan olmanın Hazreti Muhammed'in örnek hayatını yaşamakla mümkün olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili örnekler anlattı.

Konferansın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Doç.Dr. Okuyan ve dinleyicilere teşekkür etti.

Konferansa, Of Müftüsü Ahmet Cebeci, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Koç, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel

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