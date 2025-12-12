Of'ta öğrenciler sabah namazında buluştu

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

İlçede sürdürülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Çarşıbaşı Büyük Cami'de buluşan öğrenciler, sabah namazı kıldı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, Okul Müdürü Bayram Bilgin, Müdür Yardımcısı Tuna Çakır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kabahasanoğlu, projede emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, "Sabahın bu vaktinde öğrencilerimizle bir arada olmak, onların heyecan ve mutluluğunu paylaşmak bizler için de mutluluk verici." dedi.

İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci de öğrencileri tebrik ederek, "Sizlere hayatımın en önemli sırrımı vereyim. Ben hafızlığımın ve diğer alanlardaki başarılarım sabah namazında ve ondan sonraki çalışmalarımda buluyorum. Sizlere de bunu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.