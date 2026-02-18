Haberler

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kermes ile elde edilen gelir, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Kazancık İlkokulu/Ortaokulu'ndaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak.

Trabzon'un Of ilçesinde kermes organize edildi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesince yürütülen "Küçük Eller Umuda Dönüşsün Projesi" kapsamında kermes düzenlendi.

Kermesten elde edilen gelirle, kardeş okul Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Kazancık İlkokulu/Ortaokulu'ndaki öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

