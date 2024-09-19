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Of ilçesinde Gaziler Günü coşku ile kutlandı

Of ilçesinde Gaziler Günü coşku ile kutlandı
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Of ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Enis Demirhan, Atatürk büstüne çelenk sundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrencilerin şiirler okumasıyla devam ederken, gazilere çiçek takdim edildi. Törene emniyet ve eğitim müdürlükleri temsilcileri ile gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Of ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Of Kaymakamlığı önündeki törende, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Of Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Enis Demirhan Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulunda devam edildi.

Açılış konuşmaları ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu, Güneydoğu'da terörle mücadele sırasında gazi olan Bayram Yıldırım ve Murat Ayazoğlu'na çiçek takdim etti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, gaziler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.???????

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel

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