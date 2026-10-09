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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti

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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti
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Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndaki öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere başarıya inanmaları ve çalışmaları gerektiğini belirten Kabahasanoğlu, yönetici ve öğretmenlerle de toplantı yaptı.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kabahasanoğlu, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, öğrencilerin başarısı için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin başarıya inanmaları ve çalışmaları gerektiğini belirten Kabahasanoğlu, "Sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz. Yarının büyük Türkiye'sini sizler kuracaksınız. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Kabahasanoğlu, yönetici ve öğretmenlerle yaptığı toplantıda da başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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