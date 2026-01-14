Of Kaymakamı Akça kurum ziyaretlerini sürdürdü

Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Halk Eğitim ve Rehberlik Araştırma Merkezine ziyarette bulundu.

Akça, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Merkez müdürü Mehmet Soylu'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Akça, kursiyerlerle de bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezinin adeta fabrika gibi çalıştığını belirten Akça, "İnsanımıza hem sosyalleşmeleri noktasında hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve beceri kazandırma noktasında katkıda bulunacak yetkinlik kazandırıyor. Bu konuda emeği geçen idarecilerimizi, öğretmen ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra İlçe Rehberlik ve Araştırma Merkezine ziyarette bulunan Akça, kurumla ilgili bilgi aldı.