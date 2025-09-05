Of Emniyet Müdürlüğüne Levent Durmaz Atandı

Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Levent Durmaz göreve başladı.

Yeni görevine başlayan Durmaz, ilçenin daha öncede huzurlu olduğunu, bundan sonrada huzurlu olmasını sağlamak için ellerinden geleni yapma gayretinde olacaklarını söyledi.

Durmaz daha önce Siirt Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.