Of Emniyet Müdürlüğüne Levent Durmaz Atandı

Of Emniyet Müdürlüğüne Levent Durmaz Atandı
Levent Durmaz, Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanarak göreve başladı. Durmaz, ilçenin huzurunu korumak için çalışacaklarını ifade etti.

Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Levent Durmaz göreve başladı.

Yeni görevine başlayan Durmaz, ilçenin daha öncede huzurlu olduğunu, bundan sonrada huzurlu olmasını sağlamak için ellerinden geleni yapma gayretinde olacaklarını söyledi.

Durmaz daha önce Siirt Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
