Of'ta el sanatları öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen filografi, giyim, amigurumi ve hasır işleme kurslarını tamamlayan 65 kursiyere sertifikaları verildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Trabzon'un Of ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen çeşitli kurslara katılanlar sertifikalarını aldı.

Of Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen programda, filografi, giyim, amigurumi ve hasır işleme kurslarında eğitim alan 65 kursiyerin ürünleri sergilendi.

Kursiyerlere sertifikalarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Esrin Tuğba Baltacı Eroğlu, Of Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Çakıroğlu, Of Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Soylu verdi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor