Of'ta el sanatları öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi
Trabzon'un Of ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen filografi, giyim, amigurumi ve hasır işleme kurslarını tamamlayan 65 kursiyere sertifikaları verildi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ve diğer yetkililer katıldı.
Of Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen programda, filografi, giyim, amigurumi ve hasır işleme kurslarında eğitim alan 65 kursiyerin ürünleri sergilendi.
Kursiyerlere sertifikalarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Esrin Tuğba Baltacı Eroğlu, Of Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Çakıroğlu, Of Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Soylu verdi.