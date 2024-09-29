Ödemiş'te Zeytinlikte Yangın: 7 Dönüm Zarar Gördü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlik alanda yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükavulcuk Mahallesi Karataş mevkisindeki zeytin bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 7 dönüm alandaki zeytin ağaçları zarar gördü.