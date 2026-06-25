İzmir'de tır ve otomobilin çarptığı yaya öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Halil İbrahim Akın'a önce tır, ardından otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, tır ve otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kaymakçı kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Halil İbrahim Akın'a (75) önce A.Ş. (34) yönetimindeki 42 ATF 792 tır, ardından da B.A. (48) idaresindeki 35 AUY 58 plakalı otomobil çarptı.
Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücüler ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp