Haberler

Ödemiş'te annesini hastaneye götüren kişinin evinde çıkan yangında hasar oluştu

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, annesini hastaneye götüren kişinin evinde çıkan yangın sonucunda apartmandaki iki dairede hasar meydana geldi. Yangın, Kamil C'nin evde bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde annesini hastaneye götüren kişinin evinde çıkan yangın sonucu apartmandaki iki dairede hasar oluştu.

Süleyman Demirel Mahallesi Efe Toplu Konutlarındaki bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Kamil C'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst kata sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki dairede hasar oluştu.

Yangının, Kamil C'nin köyde rahatsızlanan annesi Zeliha C'yi (74) Ödemiş Devlet Hastanesine götürmek için evden ayrıldıktan sonra çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
